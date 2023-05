Verso l'euroderby di stasera, CorSera: "Pioli ci crede, Leao in campo, Tonali senza freni. 'Ma il Milan torni a fare il Diavolo'"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista dell'euroderby di stasera, valido per la semifinale di ritorno di Champions League, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Pioli ci crede, Leao in campo, Tonali senza freni. 'Ma il Milan torni a fare il Diavolo'". A Milanello credono nell'impresa, soprattutto dopo il recupero di Rafa che tornerà in campo stasera dopo aver risolto il problema muscolare che lo ha tenuto fuori all'andata. Ma il portoghese da solo non può bastare, serve una grande prestazione collettiva.