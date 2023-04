Verso l'euroderby, ecco quando inizierà la vendita dei biglietti riservata ai possessori della carta Cuore RossoNero

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo le fasi di vendita dei biglietti per Milan-Inter di Champions League riservata agli abbonati al campionato (da lunedì 24 aprile a venerdì 28 aprile, clicca QUI per tutte le info), da sabato 29 aprile alle 12.00 inizierà la fase dedicata ai possessori di CRN (carta CuoreRossoNero). In questa fase potranno essere acquistati fino a 4 tagliandi, usufruendo di un listino prezzi dedicato, e ciascun intestatario del biglietto dovrà essere in possesso di CRN. L'eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà permesso solo un cambio nominativo per ciascun biglietto.