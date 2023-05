Verso l'euroderby, Giroud: "Mi è rimasto in testa il ko in Supercoppa, dovremo giocare meglio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista dell'euroderby, Olivier Giroud ha dichiarato a uefa.com: "San Siro è un posto speciale, soprattutto quando si tratta del derby. Poi c'è il prestigio della Champions League e il fatto che ci sarà sicuramente una milanese in finale. In Serie A ho segnato tre gol in tre partite contro l'Inter e ho anche fatto uno o due assist, quindi le statistiche sono buone. Ma ricordo anche la sconfitta in Supercoppa, loro hanno dominato nettamente. Mi è rimasta in testa, quindi dovremo giocare al meglio".