Verso l'euroderby: quanti vip attesi a San Siro per Milan-Inter

Lo stadio di San Siro sarà tutto esaurito per il primo euroderby di semifinale di Champions League. Sugli spalti dell'impianto milanese, come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno attesi anche tanti vip: tra questi, per esempio, gli ex rossoneri Shevchenko, Cafu, Pirlo, Dida, Serginho, Nesta, Seedorf, Ambrosini e Borriello. Ci saranno anche alcuni sportivi molto famosi come Djokovic, Berrettini con la compagna Melissa Satta, rossonera doc, i piloti Gasly e Giovinazzi.

Presenti anche i cantanti Lazza, Ghali, Il Volo, Blanco, Sangiovanni, Rkomi, Mr. Rain, Irama, Meduza, Ernia, Gianmaria, Elettra Lamborghini con Afrojack, Slait, Benjamin Mascolo. Attesi infine anche Fabio Volo, Fiammetta Cicogna, Beatrice Vendramin, Vittoria Ceretti e Alessandro Cattelan.