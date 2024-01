Verso l'Udinese, Pioli può recuperare tre giocatori tra i convocati

Il Milan domani sera alle 20.45 sfiderà l'Udinese, una delle bestie nere del Diavolo che non a caso all'andata, a San Siro, aveva centrato la sua prima vittoria del campionato grazie a un rigore trasformato da Pereyra. I rossoneri arrivano da terzi consolidati in classifica e vogliono confermare la propria posizione, dando continuità ai buoni risultati ottenuti in campionato ultimamente.

Stefano Pioli può sorridere. L'allenatore rossonero infatti potrebbe recuperare ben tre giocatori nella lista di convocati che partiranno alla volta del Friuli: si tratta di Alessandro Florenzi, Marco Pellegrino e Marco Sportiello. Il reparto difensivo, dunque, inizia a rimettere insieme tutti i pezzi.