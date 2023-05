Verso la Lazio, tornano i titolarissimi: dubbio Thiaw-Kjaer in difesa

MilanNews.it

Turnover sì o turnover no, contro la Lazio, anche vista l'importanza della gara, Stefano Pioli non ci pensa due volte: domani in campo per il Milan ci saranno i titolarissimi. I rossoneri riabbracceranno dunque Leao, Giroud e Theo dal primo minuto. Un dubbio per il tecnico di Parma c'è per quanto riguarda la difesa centrale: il titolare è stato Kjaer nelle gare decisive ma potrebbe essere preservato per l'andata con l'Inter. Al suo posto dunque conferma per Malick Thiaw che sta mantenendo un buon rendimento. Lo riferisce stamattina Tuttosport.