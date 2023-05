MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In occasione della partita contro la Sampdoria che il Milan disputerà sabato sera alle 20.45 a San Siro, fondamentale per il futuro sportivo del Milan che va a caccia della Champions, i rossoneri recupereranno Malick Thiaw in Serie A. Il difensore tedesco, titolare in Champions, aveva saltato l'ultima gara di campionato contro lo Spezia per squalifica.