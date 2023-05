Verso la Samp, solito dubbio a destra: Saelemaekers in vantaggio su Messias

MilanNews.it

Questa sera il Milan darà il via alle sue ultime, cruciali, tre partite di campionato per dare la caccia a un posto in Champions League. A San Siro verrà la Sampdoria a fare visita, già retrocessa e vessata da una spiacevolissima situazione societaria. Per Pioli c'è il consueto dubbio sulla fascia destra: a poche ore dal calcio di inizio Alexis Saelemaekers sembra essere in vantaggio su Junior Messias. Lo riporta Tuttosport.