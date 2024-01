Verso la sfida con la Roma: la designazione completa

Di seguito la squadra arbitrale per Milan-Roma, che si giocherà questa sera a San Siro. Guida arbitro della sfida, Berrcigli e Cecconi gli assistenti. Quarto uomo Abisso, al Var Mazzoleni, Avar Lapenna. Ecco la squadra:

MILAN – ROMA h. 20.45

Arbitro: GUIDA

Assistenti: BERCIGLI – CECCONI

IV Uomo: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

Guida troverà il Milan per la 36ma volta: finora il bilancio è di 17 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. Due i precedenti come arbitro di una sfida tra Milan e Roma, un 2-1 interno nel 2018 con gol di Kessié e Cutrone per il Milan e di Fazio per la Roma, e un 2-1 corsaro all'Olimpico nel 2021, con gol di Kessié e Rebic, mentre per i giallorossi segnò Veretout.