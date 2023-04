Alle 18 la Primavera del Milan sarà impegnata a Ginevra nella semifinale di Youth League contro l'Hajduk Spalato. E in vista di questo match, anche Yacine Adli ha voluto fare il suo in bocca al lupo ai giovani rossoneri di Ignazio Abate con una storia su Instagram in cui ha scritto "Forza ragazzi", aggiungendo poi un cuore rosso e uno nero.