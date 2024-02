Verso Lazio-Milan: bilancio in perfetto equilibrio all'Olimpico

Venerdì sera il Milan di Stefano Pioli sarà ospite della Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida valida per l'anticipo della 27esima giornata di Serie A. Indimenticabile, ma in negativo, la trasferta capitolina della passata stagione per i rossoneri, che in una chiaro stato di crisi dovettero arrendersi a degli indemoniati padroni di casa che addirittura si imposero con un netto 4 a 0.

Ma qual è il bilancio delle sfide fra Lazio e Milan all'Olimpico? Stando ai dati forniteci dal sito magliarossonera.it, nel corso della loro storia queste due importanti compagini italiane si sono affrontate nell'impianto capitolino in ben 90 occasoini equivalendosi. Lo score è infatti in perfetto bilancio, visto che il Milan ha conquistato la vittoria in 26 occasioni, una sola in più rispetto alla Lazio. 39, invece, sono le volte in cui questo big match è finito in parità.