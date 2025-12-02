Verso Lazio-Milan di Coppa Italia: sarà il 21° incontro ufficiale tra Sarri e Allegri

In vista di Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sui due allenatori: "Tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri 21° incontro ufficiale: prima di Milan-Lazio di Serie A del 29 novembre 2025, bilancio di 4 vittorie del coach laziale, 4 pareggi ed 11 successi del mister rossonero. Massimiliano Allegri ha esordito da tecnico in Serie A contro la Lazio: 31 agosto 2008, il suo Cagliari venne sconfitto 1-4 dai biancocelesti al Sant'Elia.

Massimiliano Allegri è l'allenatore che ha vinto più volte la Coppa Italia (5, tutte con la Juventus), vincendo anche più edizioni consecutivamente (4, tra 2014/15 e 2017/18, la quinta nel 2023/24) e con la stessa squadra, gli stessi anni in cui il mister di origini livornesi vinse anche il campionato, realizzando 4 double consecutivi".

