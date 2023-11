Verso Lecce-Milan: al Via del Mare l'ultimo gol, finora, di Calabria nel Milan

vedi letture

Interessante dato riguardante l'attuale capitano del Milan, Davide Calabria. Infatti, in occasione del prossimo match in programma sabato pomeriggio a Lecce, viene alla memoria una statistica particolare. Il 13 gennaio 2023 il Milan pareggiò in rimonta 2-2 contro i pugliesi: andarono a segno Leao e Davide Calabria, che siglò così, al momento, l'ultima rete ufficiale con la maglia del Milan.