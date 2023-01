MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

In vista del match in programma sabato alle 18 sul campo del Lecce, valido per la 18^ giornata di Serie A, il Milan partirà domani pomeriggio da Malpensa alle 16: l'aereo con a bordo i rossoneri atterrerà a Brindisi e successivamente la squadra di Stefano Pioli raggiungerà la città di Lecce in pullman.