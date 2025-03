Verso Lecce-Milan, Evani: "Molto dipenderà dalla capacità dei salentini di non far respirare il Diavolo"

Chicco Evani, ex calciatore che con il Milan ha vinto tutto, è stato intervistato questa mattina sulle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno. L'ex centrocampista ha parlato della situazione attuale dei rossoneri e in particolare si è concentrato sul prossimo impegno al "Via del Mare" contro il Lecce, in programma sabato 8 marzo alle 18.

Le parole di Evani sull'imminente sfida contro il Lecce: "La sfida sarà legata ad un filo esilissimo perché i rossoneri devono voltare pagina, indipendentemente dalle reali possibilità di rimonta in chiave quarto posto. Il Lecce, a sua volta, ha bisogno di muovere la classifica. Sul piano tecnico il gap è notevole. Pertanto, molto dipenderà dalla capacità dei salentini di non concedere spazi e di non fare respirare il Diavolo"