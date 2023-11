Verso Lecce-Milan: non ci sarà la conferenza stampa di Pioli

vedi letture

Non ci sarà la conferenza stampa di Pioli pre Lecce-Milan: così è stato deciso anche in virtù delle poche ore a disposizione del mister, impegnatissimo tra Champions League e la trasferta di sabato a Lecce che prevede anche lo spostamento in aereo di domani pomeriggio.