Verso Lecce-Milan: questa la curiosa statistica di Leao

Il Milan si prepara per l'importante sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce di D'Aversa, in quella che dovrà essere la partita della svolta in campionato dopo i recenti risultati poco positivi in Serie A. Il dato che riguarda Leao in trasferta contro il Lecce è positivo: il portoghese ha segnato 2 gol nelle ultime 2 trasferte "Al Via del Mare", In particolare Lecce-Milan 1-4 del 2019\20 e Lecce-Milan del passato campionato terminata 2-2.