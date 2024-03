Verso lo Slavia, Florenzi e Leao quasi certi della titolarità

Lo Slavia Praga è alle porte. La squadra ceca sarà l'avversaria del Milan negli ottavi di finale di Europa League, la cui gara di andata si giocherà questo giovedì 7 marzo, alle ore 21, a San Siro. Il ritorno è previsto invece una settimana dopo esatta nella capitale della Repubblica Ceca. Oggi il Milan torna ad allenarsi a Milanello e Stefano Pioli inizierà a orientarsi sulle decisioni di formazione in vista della gara europea. La squadra, ad eccezione di Pobega, è al completo: in due sono praticamente certi di giocare.

Si tratta di Alessandro Florenzi e Rafael Leao. Entrambi sono stati ammoniti nell'ultima di campionato contro la Lazio ed entrambi erano diffidati: per questo motivo nè il 42 nè il 10 saranno a disposizione di Pioli per la gara di campionato della prossima domenica a San Siro contro l'Empoli. Per tale ragione Pioli li sfrutterà a pieno regime contro lo Slavia, con ogni probabilità.