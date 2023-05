Verso lo Spezia, De Ketelaere potrebbe avere una nuova chance

MilanNews.it

E' già tempo di vigilia per il Milan che domani sarà ospite dello Spezia allo stadio Alberto Picco. I rossoneri dovranno fare a meno di Bennacer, out fino al termine della stagione, e saranno costretti anche ad affrontare un po' di turnover in vista del ritorno contro l'Inter. Per questo Pioli sta pensando al ritorno del trequartista di ruolo: in questo senso per una maglia da titolare sembra essere in largo vantaggio Charles De Ketelaere. Lo riporta oggi Tuttosport.