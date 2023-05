Verso lo Spezia, grande occasione per Tommaso Pobega

Con il doppio infortunio in rapida successione di Bennacer e Krunic, ecco che il MIlan in mezzo al campo si deve affidare a Tommaso Pobega: il centrocampista triestino nella seconda parte dell'anno è stato impiegato con meno continuità ma ha sempre fatto il suo e in questo finale di stagione saraà il jolly del centrocampo rossonero. La prima grande chance se la giocherà oggi in Liguria quando Pioli lo schiererà, con ogni probabilità, dal primo minuto in mezzo al campo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.