Verso Milan-Atalanta, i precedenti delle due squadre con l'arbitro Mariani

Questa sera, in Milan-Atalanta, arbitrerà il signor Maurizio Mariani di Aprilia: sarà la 17esima partita alla direzione del Milan. Con lui alla guida 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Ci sono anche due precedenti con l'Atalanta: uno 0-3 a San Siro il 23/01/2021 e un 2-0 a Bergamo il 23/05/2021, con la doppietta di Kessie su rigore che consegnò al Milan il ritorno in Champions. Complessivamente 11 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte con Orsato alla guida. In questa stagione un unico precedente: la sconfitta interna per 2-1 contro il Napoli alla settima giornata.