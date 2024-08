Verso Milan-Barcellona: ecco dove si giocherà l'amichevole tra rossoneri e blaugrana

Prima di tornare in Italia, il Milan è atteso da un'altra amichevole di lusso negli Stati Uniti, stavolta contro il Barcellona. Dopo aver affrontato il Manchester City a New York e il Real Madrid a Chicago, i rossoneri giocheranno contro i blaugrana a Baltimora all'M&T Bank Stadium (questa notte alle 1.30 italiane). Inaugurato nel 1998, questo impianto, che si trova nel centro di Baltimora, ospita le partite dei Baltimore Ravens della National Football League.

Non è la prima volta che il Milan gioca un'amichevole in questo stadio: nell'estate 2009, infatti, la squadra rossonera, allenata in quel periodo da Leonardo, ha giocato all'M&T Bank Stadium di Baltimora contro il Chelsea di Carlo Ancelotti. La sfida terminò 2-1 per i Blues (in gol Drogba, Seedord e Zhrikov).