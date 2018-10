Doppia tegola per il Milan in vista della sfida di Europa League contro il Betis. Biglia e Calhanoglu, infatti, sono usciti malconci dal derby e non saranno della partita. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Gattuso potrebbe optare per Bakayoko in mezzo al campo, mentre sull’esterno il ballottaggio è tra Castillejo e Laxalt.