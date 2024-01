Verso Milan-Bologna: dieci anni fa la doppietta di Pazzini contro... Stefano Pioli

Dal 21 agosto al 27 gennaio: la sfida al Dall'Ara contro il Bologna ha rappresentato l'inizio del cammino stagionale dei rossoneri e quella di San Siro chiuderà il primo mese del 2024 della squadra. Per avvicinarci al match casalingo valido per la 22ª giornata di campionato, riviviamo un precedente del 20 gennaio 2013, deciso da Giampaolo Pazzini.

Il personaggio del giorno è l'attaccante toscano classe 1984, nativo di Pescia, arrivato al Milan nell'estate 2012 dopo una stagione e mezza con la maglia dell'Inter. I primi squilli rossoneri arrivano proprio contro il Bologna, grazie a una tripletta segnata al Dall'Ara alla sua seconda presenza assoluta con noi. Sono i primi sigilli di una stagione che il "Pazzo" concluderà con 16 reti complessive, di cui 15 in Serie A. Un impatto importante che aiuterà la squadra ad acciuffare il terzo posto a fine stagione, ultimo pass disponibile per l'edizione successiva della Champions League. Tra le 16 reti stagionali di Pazzini, ben 5 arrivano contro il Bologna: abbiamo già citato la tripletta della gara d'andata, che viene bissata anche a gennaio nella sfida di ritorno.

Il calendario segna 20 gennaio 2013, 21ª di campionato, e il Pazzo è reduce da 3 gol e 1 assist nelle 4 partite precedenti. A San Siro arriva il Bologna, allenato da Stefano Pioli, e il numero 11 rossonero si scatena come all'andata: nella prima ora di gioco il portiere ospite Agliardi si supera in diverse occasioni, soprattutto su El Shaarawy e su Giampaolo stesso. Al 65' però ecco il gol del vantaggio: cross di Abate, Pazzini protegge palla su Antonsson, si gira e batte Agliardi con una conclusione deviata, che diventa imparabile. All'80' la magia del 2-0: aggancio volante sul traversone teso di Boateng, sombrero a Portanova e destro a incrociare che si insacca sul palo lontano. Applausi a scena aperta del pubblico. Il successo rossonero resisterà anche all'autorete nel finale di Mexes, per il 2-1 definitivo.