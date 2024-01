Verso Milan-Bologna: il bilancio di San Siro sorride ai rossoneri

Sabato sera in occasione della 22esima giornata di Serie A il Milan ospiterà in quel di San Siro il Bologna di Thiago Motta, senza ombra di dubbio una delle sorprese più piacevoli di questa prima parte di stagione.

Milan e Bologna nella loro gloriosa storia si sono affrontate per un totale di 187 volte, 94 delle quali nella Scala del Calcio. Fra le mura amiche i rossoneri sono riusciti ad imporsi più e più volte sugli avversari emiliani, visto che in più del 50% delle occasioni (55) il diavolo è riuscito a trovare la vittoria. 23 sono invece le volte in cui Milan e Bologna hanno pareggiato, mentre sono 16 le vittorie dei rossoblu in quel di San Siro, l'ultima nel gennaio del 2016.