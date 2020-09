Verso Milan-Bologna, Pioli opta per un solo cambio rispetto allo Shamrock

Lunedì sera alle 20,45 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Bologna per la prima giornata di campionato. Stefano Pioli riconfermerà la stessa formazione che ha sconfitto per 2-0 lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League ad eccezione di un giocatore: infatti, il tecnico rossonero è pronto a sostituire Alexis Saelemaekers con Ante Rebic per quanto riguarda l'esterno sinistro nei tre dietro a Zlatan Ibrahimovic.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.