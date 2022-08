Verso Milan-Bologna, si va verso un'altra chance da titolare per Messias

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera si scende in campo per Milan-Bologna, a San Siro alle ore 20.45 nel match valevole per la terza giornata di campionato. Pioli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione tra cui quello consueto sull'out di destra. Nonostante negli ultimi giorni si era pensato a un possibile impiego di Alexis Saelemaekers, a partire titolare contro i rossoblu sarà ancora una volta Junior Messias che avrà dunque un'altra chance dal primo minuto. Lo riporta Tuttosport.