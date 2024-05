Verso Milan-Cagliari: il bilancio della sfida a San Siro

Contro il Cagliari sarà la sfida n.91 in totale, la n.46 in casa. In Serie A sarà la sfida n.82, e la n.41 in casa, con 27 vittorie del Milan, 10 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2021-22, quella dell'ultimo Scudetto: era il 29 agosto e il Milan giocava la sua prima partita in casa in stagione, alla seconda giornata. Tonali portò in vantaggio il Milan su punizione, poi il pareggio di Deiola, quindi il 2-1 di Leao, prima della doppietta di Olivier Giroud. Pochi mesi prima, a maggio del 2021, il Milan rischiava di compromettere la qualificazione alla Champions, avvenuta poi grazie alla vittoria per 2-0 in casa dell'Atalanta, con uno 0-0 incolore. Per trovare la sconfitta bisogna arrivare alla stagione 1996-97, quando un gol di Muzzi condannò i rossoneri nell'ultima giornata di quella stagione.

Il Milan non ha mai vinto con più di 3 gol di scarto in casa contro il Cagliari: è avvenuto in 7 occasioni, quattro volte 3-0 e tre volte 4-1, mentre tutte le volte che il Cagliari ha vinto a Milano lo ha fatto con un solo gol di scarto: tre volte per 1-0 e una volta per 3-2, nel 1975-76, tra l'altro con una doppietta di un giovanissimo Pietro Paolo Virdis, che qualche anno dopo nel Milan diventò un giocatore fondamentale per i successi di Sacchi.