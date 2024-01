Verso Milan-Cagliari, le statistiche prepartita

vedi letture

MILAN-CAGLIARI: TUTTE LE STATISTICHE

STATISTICHE SULLE PARTITE

Archiviato il 2023 con una vittoria interna di misura sul Sassuolo, il Milan si ritrova per questioni di calendario fitto a scendere in campo già il 2 gennaio, per inaugurare la stagione di Coppa Italia. Quest'edizione ha già fornito dei colpi di scena non banali, come l'eliminazione dei campioni in carica dell'Inter in casa, per mano del Bologna (2-1 ai supplementari), e la roboante sconfitta interna per 4-0 dei Campioni d'Italia del Napoli contro il Frosinone.

La scorsa stagione per il Milan in Coppa Italia fu decisamente deludente: agli ottavi contro il Torino, dopo 90 minuti sullo 0-0, furono necessari 30 minuti extra, e al 116' Adopo in contropiede infilò la difesa rossonera ed estromise i ragazzi di Pioli da un tabellone che avrebbe portato ad una sfida con la Fiorentina, ed eventualmente ad una semifinale con la Cremonese, capace di eliminare Napoli e Roma.

Il Milan non vince la Coppa Italia dal lontano 2003, anno in cui arrivò anche la Champions League nella magica notte di Manchester, contro la Juventus. In finale il Milan sconfisse la Roma, con un 4-1 corsaro e un 2-2 a San Siro.

Si giocherà il 2 gennaio, sarà l'ottava volta nella storia rossonera. Finora 5 vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Negli ultimi due precedenti in questa data l'avversario fu sempre la Reggiana. Nel 1994 il Milan si impose in trasferta per 1-0, con gol di Desailly dopo 28 minuti. Nel 1983 invece il Milan vinse 3-0 in casa, in Serie B, con doppietta di Verza e gol di Jordan.

L'unica sconfitta risale addirittura al 1910, quando il Milan perse 3-0 in casa contro la Pro Vercelli, con gol di Corna e doppietta di Rampini.

L'avversario in Coppa Italia sarà il Cagliari di Claudio Ranieri, reduce da un pareggio senza reti contro l'Empoli, prossimo avversario del Milan in Serie A, il 7 gennaio. Contro il Cagliari sarà la sfida n.90 in totale, la n.45 in casa.

Limitandosi ai soli precedenti di Coppa Italia, Milan e Cagliari si sono affrontate in 8 occasioni, con 6 vittorie rossonere, un pareggio ed una sconfitta; in casa 3 vittorie e una sconfitta.

L'ultimo precedente a San Siro risale alla stagione 1992-93, agli ottavi di finale. Il Milan ospitò il Cagliari nella gara di andata, e finì 3-0 con doppietta di Papin e gol di Lentini. Il ritorno in Sardegna finì 0-0 e il Milan passò il turno.

Nel 1985-86 il Milan e il Cagliari erano nello stesso girone preliminare, la sfida si tenne a casa dei rossoblu, e finì 1-0 con gol di Hateley. Nel 1982-83 furono ancora ottavi di finale, e il Milan ottenne una doppia vittoria: 2-1 in Sardegna nella sfida di andata, e 4-2 a San Siro al ritorno. Nel 1972-73 due partite nel girone semifinale, con due vittorie per 1-0 in trasferta. Il Cagliari espugnò Milano con un gol di Gigi Riva, mentre il Milan ricambiò il favore con una vittoria firmata Gianni Rivera. Il primo precedente in assoluto risale al 1967-68, un 2-0 con gol di Kurt Hamrin e un autogol di Longoni.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Nove giocatori esordirono in casa contro il Cagliari, 3 di questi in Coppa Italia: Lino Golin, Saul Malatrasi e Kurt Hamrin, il 3 settembre 1967. Hamrin segnò anche in quell'occasione, e fu uno dei 5 giocatori a siglare il loro primo gol in casa contro il Cagliari.

Undici giocatori invece giocarono la loro ultima partita in casa contro il Cagliari, ma tutti in Serie A. Un illustre addio alla maglia rossonera toccò a Franco Baresi e a Mauro Tassotti, il 1° giugno del 1997.

Sei giocatori segnarono il loro ultimo gol in casa contro il Cagliari, ma nessuno di loro lo fece nella coppa nazionale.

Dirigerà l'incontro Prontera di Bologna. Un solo precedente alla direzione del Milan, nel 2021-22, in casa contro il Verona.

Finì 3-2 per i rossoneri, ma in quella partita ci fu un episodio controverso: in un'azione di attacco del Verona, in area rossonera Kalinic e Romagnoli andarono a scontrarsi. Prontera diede rigore al Verona, nonostante le immagini poi dimostrarono che fu Kalinic a pestare il piede di Romagnoli e non viceversa. Nemmeno il VAR aiutò l'arbitro a non prendere questa decisione sbagliata. Barak siglò il momentaneo 0-2, ma poi Giroud, Kessié su rigore, e un'autorete di Gunter diedero i 3 punti al Milan.