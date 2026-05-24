Verso Milan-Cagliari: numeri positivi per i rossoneri nei precedenti a Milano

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Ci avviciniamo sempre più all'ultima partita di campionato in programma questa sera tra Milan e Cagliari. Numeri positivi dei rossoneri a San Siro

Ci siamo! E' il giorno del Matchday, con il Milan di Massimiliano Allegri che si prepara per l'ultima e decisiva gara di campionato, in programma questa sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

VERSO MILAN-CAGLIARI

Il Milan ha vinto sette delle ultime otto gare all'ultima giornata di Serie A (1N), tra cui un 3-0 contro il Cagliari il l'1 agosto 2020 al Meazza. Dall'altra parte il Cagliari ha perso cinque degli ultimi sei match all'ultima giornata nel massimo campionato (1N). Inoltre, il Cagliari ha guadagnato solo due punti nelle ultime sei trasferte di campionato, non segnando nelle due più recenti; i sardi potrebbero restare a secco di gol in tre match fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2021.