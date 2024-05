Verso Milan-Cagliari: tutte le statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

270 minuti alla fine del campionato, e il Milan si presenta per la seconda volta consecutiva a San Siro, in un clima di dissenso e civile contestazione, per cercare di fare quei punti che blinderebbero almeno il terzo posto, e quindi la partecipazione alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Le prestazioni dell'ultimo mese lasciano davvero molto a desiderare, in termini di impegno e concentrazione, e quello che tutti sperano è che la stagione finisca il prima possibile e senza altri intoppi.

L'avversario è il Cagliari di Ranieri, che ha bisogno di punti salvezza e che verrà a Milano con il coltello tra i denti.

Pochi giorni fa il Genoa è venuto rilassato e senza particolari motivazioni, e passeggiando è riuscito a fare tre gol ai rossoneri, quindi bisogna sperare in un'altra testa per fare qualcosa di positivo, e vale per tutti quelli che scenderanno in campo.

Si giocherà l'11 maggio, è una data che è indissolubimente legata al tennistico 6-0 che il Milan inflisse all'Inter nel derby del 2001. In una filastrocca che tutti i rossoneri conoscono a memoria: Comandini Comandini Giunti Shevchenko Shevchenko Serginho, per una partita che resterà per sempre impressa nella storia delle due squadre, senza se e senza ma.

L'ultimo precedente disputato in questa data è l'1-0 esterno a Firenze del 2019, con gol decisivo di Hakan Calhanoglu al 35'.

Prima di questo due sconfitte, nel 2014 con l'Atalanta a Bergamo per 2-1 (autorete di Bellini e poi pareggio di Denis su rigore, e gol decisivo di Brienza al 96'), e nel 2008 a Napoli per 3-1 con gol di Hamsik, Domizzi su rigore e Garics, e gol di Seedorf al 95 a partita finita. L'ultima volta che il Milan giocò in casa fu nel 1997, contro la Reggiana e finì 3-1, con gol di Dugarry, Albertini su rigore, e Weah, mentre per la Reggiana segnò Minetti.

Contro il Cagliari sarà la sfida n.91 in totale, la n.46 in casa. In Serie A sarà la sfida n.82, e la n.41 in casa, con 27 vittorie del Milan, 10 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2021-22, quella dell'ultimo Scudetto: era il 29 agosto e il Milan giocava la sua prima partita in casa in stagione, alla seconda giornata. Tonali portò in vantaggio il Milan su punizione, poi il pareggio di Deiola, quindi il 2-1 di Leao, prima della doppietta di Olivier Giroud. Pochi mesi prima, a maggio del 2021, il Milan rischiava di compromettere la qualificazione alla Champions, avvenuta poi grazie alla vittoria per 2-0 in casa dell'Atalanta, con uno 0-0 incolore. Per trovare la sconfitta bisogna arrivare alla stagione 1996-97, quando un gol di Muzzi condannò i rossoneri nell'ultima giornata di quella stagione.

Il Milan non ha mai vinto con più di 3 gol di scarto in casa contro il Cagliari: è avvenuto in 7 occasioni, quattro volte 3-0 e tre volte 4-1, mentre tutte le volte che il Cagliari ha vinto a Milano lo ha fatto con un solo gol di scarto: tre volte per 1-0 e una volta per 3-2, nel 1975-76, tra l'altro con una doppietta di un giovanissimo Pietro Paolo Virdis, che qualche anno dopo nel Milan diventò un giocatore fondamentale per i successi di Sacchi.

In quattro occasioni il Milan ha avuto giocatori espulsi in casa contro il Cagliari: Schnellinger, Savicevic, Pancaro e Kaladze.

Giocatori rossoblu furono espulsi a San Siro in 5 occasioni invece. L'ultimo fu Bruno Alves, nell'1-0 del 2017.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Dieci giocatori esordirono in casa contro il Cagliari: Golin, Hamrin e Malatrasi (03/09/1967), Scarrone (16/05/1971), Bakaye Traoré (26/09/2012), Biglia e Kalinic (27/08/2017), Brecianini (01/08/2020), Jimenez (02/01/2024).

Tredici giocatori (e che giocatori!) invece salutarono la maglia rossonera contro il Cagliari a San Siro: Salvi (17/01/1965), Fogli (19/04/1970), Baresi, Dugarry, Pelatti, Tassotti e Vierchowod (01/06/1997), Pirlo (14/05/2011), Essien (21/03/2015), Bonaventura e Brescianini (01/08/2020), Romero (02/01/2024).

Per Mirante l'ultima presenza fu il 02/01/2024, ma lui è ancora in rosa.

Sei giocatori segnarono il loro primo gol in un Milan vs Cagliari: Hamrin (03/09/1967) gol all'esordio, Scarrone (16/05/1971) gol all'esordio, Paquetà (10/02/2019), Giroud e Tonali (29/08/2021), Chaka Traoré (02/01/2024).

Sei giocatori segnarono il loro ultimo gol in un Milan vs Cagliari: Scarrone (16/05/1971) unico gol, Bianchi (04/11/1973), Lentini (05/11/1995), Gattuso (14/05/2011), Ambrosini (29/01/2012), Paquetà (10/02/2019), unico gol.

Dirigerà l'incontro Sozza di Seregno. Finora tre precedenti alla direzione del Milan, due vittorie contro la Lazio per 4-0 in Coppa Italia nel 2021-22, e contro la Fiorentina per 2-1 nel 2022-23. L'ultima sfida con Sozza arbitro è l'infausto 5-1 subìto contro l'Inter ad inizio stagione.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)