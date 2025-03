Verso Milan-Como: nessun indisponibile per la squadra di Fabregas

Il Milan domani pomeriggio alle ore 18 scenderà in campo a San Siro per sfidare il Como in occasione della 29esima giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri vanno a caccia dei tre punti che garantirebbero una parvenza di continuità che è mancata tantissimo nel corso di questa stagione e che servirebbe moltissimo in questo finale.

Di fronte i rossoneri avranno un Como che è la rivelazione di questo campionato, capace di ottenere risultati importanti anche contro le big (come il Napoli, per dirne una) e che nella partita di andata ha messo in difficoltà proprio il Milan che vinse solamente negli ultimi minuti in rimonta. La squadra del tecnico spagnolo Cesc Fabregas si presenterà a Milano con tutti gli effettivi della rosa: nella formazione lariana, infatti, non c'è nessun indisponibile.

Così ha parlato Fabregas in conferenza stampa in merito: "Per la prima volta sono tutti a disposizione. Ci sono 26 giocatori che si allenano in gruppo. Mi fa piacere, sono tutti coinvolti. Recuperato anche Sergi Roberto. Ovvio che non tutti sono pronti a scendere in campo per 90 minuti, ma il fatto di allenarci tutti assieme è una grande cosa"