Verso Milan-Como: rossoneri imbattuti da 12 gare di Serie A contro i biancoblu

In vista di Milan-Como di oggi alle 18 a San Siro, il sito della Lega Serie A riferisce che il Diavolo è imbattuto da 12 gare di Serie A contro i lariani (7V, 5N), trovando la vittoria in tutte le tre sfide contro questa avversaria negli anni 2000; l’unica volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro successi di fila contro i lariani nella competizione risale al periodo tra il 1951 ed il 1952.

Il Como ha vinto solo una delle 12 trasferte contro il Milan in Serie A (4N, 7P): 2-0 il 13 gennaio 1985, con le reti di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno; inoltre, nelle ultime cinque gare esterne contro i rossoneri nel torneo (la più recente nel 2003), i lariani non sono riusciti a trovare la via del gol.