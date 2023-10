Verso Milan-Dortmund: da domani al via la vendita dei biglietti per gli abbonati

Il Milan si appresta a vivere un trittico di partite difficili ma fondamentali per il proprio proseguo di stagione: Juventus, PSG e Napoli le gare imminenti che dovranno giocare i rossoneri. Infatti, dopo l'impegno parigino, il Milan tornerà a giocare la Champions League in casa contro il Borussia Dortmund: da domani aperta la vendita dei biglietti per gli abbonati (dalle 15 di domani fino alle 23.59 di giovedì sera).