Verso Milan-Dudelange: 10€ per gli abbonati

La prossima partita di Europa League sarà in trasferta contro il Real Betis, poi il Milan ospiterà il Dudelange. Ed è proprio su questo match, l'ultimo del girone che si giocherà a San Siro, che vogliamo già porre la nostra attenzione. Lunedì 5 novembre, infatti, sarà già possibile acquistare i biglietti per la sfida europea: la prima fase di vendita, che durerà fino all'8 novembre, sarà dedicata esclusivamente agli abbonati al campionato 2018/19 a cui sarà riservato uno speciale listino prezzi, con biglietti a partire da 10€ in molti settori del primo anello. Gli abbonati potranno confermare la propria presenza allo stadio per la serata di giovedì 29 alle 18.55 e potranno acquistare, in questa prima fase di vendita e sempre a prezzo agevolato, fino a un massimo di 4 biglietti anche per amici non abbonati. Questa sarà la prima delle due fasi vendita. Vediamole nel dettaglio:

- Dal 5 all'8 novembre, vendita riservata agli abbonati al campionato 2018/19: ciascun abbonato, indicando il codice della propria carta Cuore Rossonero, può acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, approfittando di un listino dedicato;

- Dal 9 novembre: vendita libera.

Per la sfida contro la formazione lussemburghese, inoltre, ci sarà anche una promozione dedicata agli studenti universitari (Under 26), che potranno acquistare il biglietto a 10€ al Primo Anello Blu e Arancio. I biglietti a prezzo scontato per universitari saranno disponibili in prevendita solo presso la biglietteria di Casa Milan oppure il giorno della partita direttamente alle casse dello stadio. Per l'acquisto sarà necessario presentarsi personalmente, con badge universitario e documento d'identità. Per maggiori informazioni visita la sezione del sito dedicata.

Da lunedì 5 i biglietti saranno disponibili online, presso la Biglietteria di Casa Milan (tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00), presso tutta la rete di vendita Banco BPM e la rete di vendita TicketOne (ad esclusione di Milano e Provincia).

Vi aspettiamo a San Siro!