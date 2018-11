Verso Milan-Dudelange: Conti non potrà giocare perchè non è in lista UEFA

Ieri sera, Andrea Conti stava per entrare in campo nel finale del match contro la Lazio, come ha ammesso nel post-partita lo stesso Gattuso. Il rientro in campo del giovane terzino milanista è sempre più vicino, ma non potrà avvenire giovedì contro il Dudelange a San Siro in Europa League in quanto l'ex Atalanta non è inserito nella lista UEFA rossonera.