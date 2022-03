Verso Milan-Empoli, due gli infortunati fra i toscani: sono i lungodegenti Haas e Marchizza

MilanNews.it

In vista della sfida fra Milan e Empoli di sabato sera, saranno due gli assenti sicuri per infortunio nella squadra allenata da Aurelio Andreazzoli. Come riportato da pianetaempoli.it, il tecnico dei toscani avrà tutta la rosa a disposizione, fatto salvo per i due lungodegenti, Nicolas Haas e Riccardo Marchizza. Entrambi tempo fa hanno riportato una lesione legamento crociato del ginocchio, destro per Haas e sinistro per Marchizza.