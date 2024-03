Verso Milan-Empoli: Kjaer riposerà, spazio a uno tra Thiaw e Tomori con Gabbia. A destra torna Calabria

Nella formazione iniziale del Milan che affronterà domani pomeriggio a San Siro l'Empoli, non ci saranno novità solo in attacco (Okafor e Jovic sono sicuri di un posto), ma anche in difesa dove sarà assente lo squalificato Alessandro Florenzi: al suo posto a destra ci sarà il ritorno dal primo minuto di capitan Davide Calabria.

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, rispetto all'ultimo match di Europa League contro lo Slavia Praga, ci sarà un cambio anche al centro della retroguardia milanista: turno di riposo per Simon Kjaer, accanto a Matteo Gabba ci sarà uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori.