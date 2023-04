Verso Milan-Empoli, le statistiche della partita

Fonte: (statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)

Milan vs Empoli del 07.04.2023 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Impegno prepasquale per i rossoneri a San Siro, a 5 giorni dal roboante poker inflitto al Napoli di Spalletti,

che non serve a spostare nulla rispetto alla corsa Scudetto, ormai praticamente finita, ma che rilancia il Milan per un posto Champions, fondamentale traguardo per la prossima stagione. Ora i ragazzi di Pioli si sono ripresi la terza posizione, ed è necessario continuare a fare punti a 10 giornate dal termine. Vietato pensare a ciò che accadrà il 12 Aprile, quando suonerà la musichetta della Champions...

A fare visita ai rossoneri sarà l'Empoli di Paolo Zanetti, reduce dalla vittoria interna per 1-0 sul Lecce ed ora

tranquillo in 14ma poszione, a +12 sul Verona, prima squadra che ad oggi sarebbe condannata alla retrocessione.

Si giocherà il giorno 7 aprile, sarà la sedicesima volta nella storia del Milan. Finora 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima volta fu nel 2014, quando il Milan si impose per 2-1 in casa del Genoa con gol di Adel Taarabt e di Keisuke Honda, per il Genoa un'autorete di Abbiati. Nelle due stagioni precedenti due sfide con la Fiorentina, pareggio per 2-2 nel 2013 (Montolivo e Flamini per il Milan, due rigori di Ljajic e Pizarro per la viola), e sconfitta per 2-1 nel 2012, forse la partita che costò la conferma dello Scudetto, pesante quasi quanto il pareggio con la Juventus nel giorno del "gol di Muntari" non concesso. Quel 7 aprile del 2012 il Milan passò in vantaggio con Zlatan Ibrahimovic su rigore, ma poi Jovetic, e Amauri al minuto 89, condannarono il Milan alla sconfitta e al sorpasso dei bianconeri vittoriosi a Palermo per 2-0. Un precedente anche con l'Empoli, un 3-1 nel 2007, quando il Milan, impegnato nei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, arrivava a questa partita con molta preoccupazione, a causa del 2-2 interno subito nel finale col gol di Van der Buyten al 93', e per passare sarebbe servito sbancare Monaco; la sfida con l'Empoli capitava in mezzo, e il Milan si impose per 3-1 con la rete di Ronaldo, il pareggio dell'ex Saudati, e poi Gilardino e Favalli in chiusura. Poi il Milan andò a Monaco a vincere 2-0, con gol di Seedorf e Inzaghi, e pose le basi per la semifinale con lo United, e poi per la rivincita di Atene contro il Liverpool, che portò la Settima Champions a Milano sponda rossonera.

Contro l'Empoli sarà la partita n.34 nella storia, finora 19 vittorie del Milan, 10 pareggi e 4 sconfitte. In casa, sarà la sfida n.17, con 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, vinse il Milan 1-0 con gol di Pierre Kalulu dopo 19 minuti. Prima di questa vittoria c'è il precedente della stagione 2018-19, quando il Milan vinse per 3-0 con reti di Piatek, Kessié e Castillejo.

Prima di quel precedente, la sconfitta interna per 2-1 del Milan di Montella; Lapadula accorciò le distanze

ma non bastò a pareggiare le reti di Mchedlidze e Thiam. Correva invece l'anno 2015 quando il Milan impattò 1-1 (reti di Destro e Maccarone). Partita che diventò storica nostro malgrado per la conferenza post partita di Pippo Inzaghi allora allenatore, che disse "Non puoi pensare di dominare una squadra come l'Empoli, a San Siro", a suggello di uno dei periodi più magri e sconfortanti della storia recente.

La vittoria più larga del Milan a San Siro contro l'Empoli risale alla stagione 1998-99, dello scudetto di Zaccheroni: il Milan vinse 4-0 con tripletta di Bierhoff e rete finale di Leonardo. L'Empoli ha vinto tre volte a San Siro, e sempre di misura. Per due volte fu 0-1, e per una volta 1-2.