Verso Milan-Empoli: le statistiche prepartita

vedi letture

STATISTICHE SULLE PARTITE

Periodo paradossale per il Milan di Pioli, capace di vincere 4-2 in Europa League nell'andata degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga e di lasciare contemporaneamente tutti insoddisfatti, per una gestione assurda del vantaggio numerico (espulso un giocatore avversario dopo 26 minuti) dopo aver chiuso il primo tempo sul 3-1. Tutti si aspettavano un atteggiamento deciso, senza scomodare i livelli di gioco delle big d'Europa, ma qualcosa che non facesse pensare ad un allenamento blando... e invece i rossoneri sono riusciti a tenere in gioco un avversario modesto ma molto motivato, regalando un gol e trovando il 4-2 solo a 5 minuti dalla fine. Si è giocato per 70 minuti in 11 contro 10, ma non se n'è accorto nessuno. A fine partita, qualche voce onesta, come Adli e Pulisic, ha ammesso che al ritorno servirà metterci un approccio serio, e che questo risultato non rende i giocatori felici. Altre voci hanno comunque apprezzato il fatto di aver vinto 4-2. Per puntare in alto, bisogna avere voglia di fare meglio, molto meglio di così.

Il ritorno ci sarà già questo giovedì, ma prima si presenta un turno fondamentale di campionato, in cui il Milan giocherà in casa contro un avversario che è in cerca di punti salvezza, per finire la stagione senza affanni: parliamo dell'Empoli. Nel frattempo, la Juventus ospita l'Atalanta mentre l'Inter va a fare visita al Bologna.

Se la squadra di Gasperini, col rischio di pensare al ritorno di giovedì contro lo Sporting Lisbona, dovesse riuscire ad impattare a Torino, il Milan avrebbe, in caso di vittoria, un secondo posto in solitaria.

Si giocherà il 10 marzo, sarà la 17ma volta nella storia rossonera. Finora 5 vittorie, 3 pareggi e ben 8 sconfitte.

Non un giorno storicamente fortunato, quindi. Nelle ultime 9 volte che si è giocato in questa data, il Milan ha perso ben 7 volte. L'ultimo precedente è il contestatissimo 2-1 della Juventus sul Milan allo Stadium, con rigore assegnato al 95' per un mani di Vangioni ravvicinatissimo. Benatia e Bacca avevano fissato l'1-1, ma il rigore di Dybala al 97' consegnò la vittoria ai bianconeri. Nel 2010 la debacle rossonera a Manchester nel ritorno degli ottavi di Champions: finì 4-0 per gli inglesi con doppietta di Rooney, gol di Park Ji-Sung e di Fletcher. Nel 2004 l'ultima vittoria del Milan, contro lo Sparta Praga, sempre nel ritorno degli ottavi di finale: finì 4-1 con gol di Inzaghi, pareggio di Jun, e poi doppietta di Shevchenko e gol di Gattuso. Per trovare l'ultima vittoria in Serie A ottenuta il 10 marzo bisogna tornare indietro addirittura al 1968, quando il Milan si impose per 3-0 in casa della Sampdoria, con doppietta di Rivera (un gol su rigore) e gol di Hamrin. In casa il Milan ha giocato solo due partite in Serie A di 10 marzo, entrambe perse: una per 2-1 col Vicenza nel 1974 e una per 1-0 in un derby del 1996, con gol di Branca.

Contro l'Empoli sarà la partita n.36 nella storia, finora 20 vittorie del Milan, 11 pareggi e 4 sconfitte. In casa, sarà la sfida n.18, con 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, il 7 aprile 2023, quando il Milan, nonostante 23 tiri (di cui solo 4 nello specchio della porta) non riuscì a sfondare la difesa toscana, e finì 0-0, in quella che può essere definita la classica partita del Milan di Pioli dello scorso anno, che con le squadre aperte trovava il modo di giocare, mentre con chi si difende 11 uomini dietro la linea della palla non riesce mai ad essere incisivo. Nel 2021-22, l'anno dello scudetto, vinse il Milan 1-0 con gol di Pierre Kalulu dopo 19 minuti.

Nella stagione 2018-19 il Milan vinse per 3-0 con reti di Piatek, Kessié e Castillejo. Prima di quel precedente, la sconfitta interna per 2-1 del Milan di Montella; Lapadula accorciò le distanze ma non bastò a pareggiare le reti di Mchedlidze e Thiam. Correva invece l'anno 2015 quando il Milan impattò 1-1 (reti di Destro e Maccarone). Partita che diventò storica nostro malgrado per la conferenza post partita di Pippo Inzaghi allora allenatore, che disse "Non puoi pensare di dominare una squadra come l'Empoli, a San Siro", a suggello di uno dei periodi più magri e sconfortanti della storia recente.

La vittoria più larga del Milan a San Siro contro l'Empoli risale alla stagione 1998-99, dello scudetto di Zaccheroni: il Milan vinse 4-0 con tripletta di Bierhoff e rete finale di Leonardo. L'Empoli ha vinto tre volte a San Siro, e sempre di misura. Per due volte fu 0-1, e per una volta 1-2.

Nel 2003, Di Natale segnò la rete decisiva; nella partita successiva il Milan strappò la qualificazione in Champions battendo l'Ajax per 3-2, con la rete all'ultimo respiro di Tomasson, ma che tutti emotivamente attribuiscono a Inzaghi, con il famoso pallonetto a Lobont. Nel 2007 fu Saudati il giustiziere dei rossoneri, e nella partita successiva il Milan si impose 4-1 sullo Shakhtar Donetsk.

Nella storia di Milan ed Empoli non è mai successo che una squadra vincesse a fine primo tempo e poi perdesse a fine partita.

In due occasioni il Milan ha ricevuto dei cartellini rossi in casa contro l'Empoli: accadde a Boban nel 1998, ma al 90' sul risultato acquisito (il Milan vinse per 3-1) e a Diego Lopez nell'1-1 del 2015 citato prima, al minuto 83, per fortuna il Milan riuscì a strappare almeno quel punto.

Anche per l'Empoli due espulsioni a San Siro, nel 2003 toccò a Pratali al 70', e ciò non impedì ai toscani di vincere per 1-0, e nel 2004 toccò a Balli, che con un rosso diretto costò anche il rigore che Pirlo realizzò al minuto 86.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Solo un giocatore ha esordito in un Milan vs Empoli: si tratta di Juraj Kucka, il 29/08/2015, e solo un giocatore ha avuto come ultima presenza un Milan vs Empoli: Alberto Comazzi, il 22/02/1998.

Per tre giocatori l'Empoli a San Siro fu la prima vittima: Favalli (07/04/2007), Destro (15/02/2015) e Bacca (29/08/2015).

Furono due i giocatori a segnare l'ultimo gol in casa contro l'Empoli: Paolo Rossi (12/02/1986) e Maniero (22/02/1998).

Oliver Bierhoff fu l'unico giocatore a siglare una tripletta in casa contro l'Empoli, il 15/05/1999; due le doppiette, di Simone il 01/09/1996 in Coppa Italia, e Pippo Inzaghi il 04/03/2006 in campionato.

Per Pioli sarà la sesta sfida all'Empoli, la terza in casa. Finora una vittoria per 1-0 e un pareggio a reti inviolate.

Nella gara di andata in Toscana finì 3-0 per i rossoneri, con gol di Loftus-Cheek, Giroud su rigore e Chaka Traoré.

Arbitrerà Sacchi di Macerata, sarà la quarta volta per lui alla direzione del Milan. I risultati non sono lusinghieri: in casa due sconfitte su due precedenti (1-2 col Sassuolo nel 2021, e 0-1 con l'Udinese in questa stagione). L'unica vittoria arrivò lontano da casa, un 3-0 a Marassi sponda Genoa.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)