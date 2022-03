Verso Milan-Empoli, secondo incrocio assoluto fra Pioli e Andreazzoli: l'unico precedente nella sfida d'andata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato sera alle 20.45 il Milan sfiderà l’Empoli in un match valido per la 29esima giornata di Serie A. I due tecnici, Pioli per i rossoneri e Andreazzoli per i toscani, in carriera si sono affrontati una sola volta, nella gara d’andata. Dunque questo sarà il secondo incrocio ufficiale fra i due allenatori, dopo che nella sfida giocata lo scorso 22 dicembre, il Milan di Pioli prevalse per 2-4 sull’Empoli di Andreazzoli nella sfida giocata al Castellani.