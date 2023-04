MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rispetto all'ultima sfida contro il Napoli, Stefano Pioli, in vista del match casalingo di stasera contro l'Empoli, farà qualche cambio nella formazione titolare: per esempio in difesa, non ci sarà Simon Kjaer al fianco di Fikayo Tomori, ma Malick Thiaw. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.