Verso Milan-Fiorentina, il bilancio di tutti i match giocati il 13 novembre

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarà la Fiorentina la prossima avversaria in campionato per il Milan. I rossoneri questo pomeriggio ospiteranno i viola per la quindicesima giornata di Serie A, giocando per l'undicesima volta in assoluto il 13 novembre. In questa data il Milan ha ottenuto cinque vittorie e quattro pareggi, perdendo in una sola occasione in Champions League contro il Deportivo La Coruna nella stagione 2002/2003.