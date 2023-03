Verso Milan-Fiorentina: Krunic e Leao squalificati, ecco chi potrebbe sostituirli

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sabato sera contro la Fiorentina al Franchi, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rade Krunic e Rafael Leao che saranno fermato per un turno dal Giudice Sportivo. E così, come riporta Tuttosport, sono aperti i duelli per le loro maglie: in mezzo al campo ballottaggio Pobega-Vranckx per giocare al fianco di Tonali, mentre a sostituire il portoghese sarà uno tra Origi, Rebic e De Ketelaere.