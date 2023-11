Verso Milan-Fiorentina: nel 2019 il primo gol di Leao

Manca sempre meno all'importante sfida di San Siro in programma sabato sera alle 20:45 tra Milan e Fiorentina, in quella che per i rossoneri dovrà risultare come la partita giusta per svoltare da un periodo negativo in Serie A (2 punti in 4 partite). Nel settembre 2019 il Milan perse 3-1 in casa contro la viola dell'ex Montella. L'unica nota lieta della serata fu il meraviglioso primo gol con la maglia rossonera di Rafa Leao, abile nel saltare 3 giocatori per poi scaricare la palla in rete con un sinistro nell'angolino destro.