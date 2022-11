Verso Milan-Fiorentina: Pioli ritrova Theo Hernandez a sinistra

MilanNews.it

Si avvicina l'ultimo impegno di questa compressata prima parte di stagione: domenica pomeriggio si giocherà Milan-Fiorentina alle 18, a San Siro, ultima fatica prima della pausa Mondiale. Pioli, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, ritrova sulla fascia sinsitra Theo Hernandez che contro la Cremonese martedì non era sceso in campo in virtù della squalifica.