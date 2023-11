Verso Milan-Fiorentina: sarà la sfida degli ex Jovic e Bonaventura

vedi letture

Archiviata l'ennesima sosta per le nazionali impegnate tra amichevoli e qualificazione per i prossimi campionati europei, è ora tempo di tornare a pensare alla Serie A e quindi al percorso del Milan in campionato. Contro i rossoneri sabato sera a San Siro arriverà la Fiorentina di mister Italiano, reduce dalla vittoria casalinga contro il Bologna.

A Milano sarà anche la sfida dei due ex, uno per parte, Luka Jovic e Giacomo Bonaventura: per il serbo un solo, non indimenticabile anno con la Fiorentina nella passata stagione. E' stata invece una vera e propria storia d'amore quella tra "Jack" E il Milan, insieme dalla stagione 2014\2015 fino all'estate del 2020, quando poi il centrocampista della nazionale decise di accasarsi alla Fiorentina.