Verso Milan-Fiorentina, Tuttosport titola: "Pioli e Italiano all’attacco, ma chi fa gol?"

vedi letture

In vista di Milan-Fiorentina di sabato sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Pioli e Italiano all’attacco, ma chi fa gol?". Ai due tecnici piace il gioco offensivo, ma i due attacchi, per motivi diversi, non sono al top: il tecnico rossonero dovrà infatti fare a meno di Giroud e Leao, vale a dire i due giocatori che finora hanno fatto più gol, mentre quello viola si aspetta un maggiore apporto realizzativo da Nzola e soprattutto Beltran.