Verso Milan-Frosinone: Jovic ancora alla ricerca del primo gol

E' la vigilia di Milan-Frosinone, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro. I rossoneri sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, dopo i tre punti sofferti ma voluti contro la Fiorentina settimana scorsa. Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, domani sera al centro dell’attacco milanista ci sarà nuovamente l'ex Viola Luka Jovic, finora molto deludente. Riguardando però la recente partita contro il Borussia Dortmund qualcosa nel finale di gara, il serbo lo ha fatto vedere: ha infatti colpito un palo di testa e poi ha sfiorato il gol con una bella girata in area.

Per Jovic, così come per Chukwueze in Champions, potrebbe essere la giusta occasione per tornare al gol, sfiorato proprio contro la sua ex squadra in occasione della partita vinta dal Milan contro la Fiorentina. Toccherà all'ex attaccante di Francoforte e Real Madrid guidare l'attacco del Milan contro il Frosinone, con Giroud ancora squalificato e con il baby talento Francesco Camarda come prima alternativa in panchina.