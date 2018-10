Verso Milan-Genoa: dalla stagione 58/59 a oggi una sola vittoria in campionato del Grifone in casa dei rossoneri

Domani sera si giocherà a San Siro il recupero della sfida tra Milan e Genoa valida per la prima giornata di Serie A: dalla stagione 1958-1959 ad oggi, i rossoblù hanno vinto una sola volta in campionato in casa dei rossoneri, cioè il 29 aprile 2015 quando trionfarono per 3-1. Negli altri 26 precedenti, il bilancio è di 19 vittorie milaniste e 7 pareggi.